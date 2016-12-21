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Национальный драматический театр подготовил для детей новогодний спектакль

"Волшебные кольца". Национальный драматический театр республики готовит для детей новогодний спектакль по пьесе известной сказочницы Тамары Габбе. Режиссером постановщиком выступил заслуженный артист РА Виталий Перчик. Премьера состоится 24 декабря.

Сейчас на главной сцене проходят последние репетиции. Артисты театра примеряют нарядные костюмы, устанавливают декорации. И уже совсем скоро они расскажут юным горожанам о приключениях двух принцесс, получивших в подарок волшебные кольца. Силой которых воспользоваться сможет не каждый. Зрители встретятся и со странными принцами, и благородным садовником и другими яркими персонажами. Спектакль обещает быть по - настоящему волшебным.

Удивительные приключения героев сказки, дети могут увидеть с 24 по 30 декабря в драматическом театре. Полуторачасовой спектакль станет увлекательным для школьников. Также зрителей ожидает новогоднее представление.