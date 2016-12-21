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Общественный порядок в праздничные дни будут охранять 1200 сотрудников МВД

Обеспечение безопасности массовых мероприятий в период новогодних праздников, предупреждение экстремизма и охрана общественного порядка. Глава региона Александр Бердников провел заседание Антитеррористической комиссии. Представители силовых структур доложили о целом ряде профилактических мероприятий.

Безопасное проведение новогодних праздников и рождественских каникул. В этих целях налажено тесное взаимодействие правоохранительных органов по обмену и получению оперативно-значимой информации о возможных противоправных действиях. В целом обстановка в регионе стабильная и контролируемая, отметили на заседании. Как подчеркнул А. Бердников, в республике уже накоплен опыт по охране общественного порядка, имеется алгоритм действий.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Опыт, наработанный в масштабах РА, профессионализм работников органов внутренних дел. Нужен постоянный обмен информации между органами государственной власти РА, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, заместителей и членов Правительства, министров. Телефоны дежурных служб чтобы были отработаны, проверены, чтобы в любой момент мы могли связаться, принять решение в случае возникшей ситуации».

Сотрудники полиции будут задействованы в сопровождении детей на елку в Москву и елку Главы республики в Горно-Алтайск. Поэтому большое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности детей при организованных поездках, в том числе из районов на новогодние елки и другие массовые мероприятия. Александр Бердников призвал усилить работу в этом направлении, как правоохранительными органами, так и органами исполнительной власти.

АЛЕКСАНДР ТАБАКАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Всего в охране общественного порядка планируется задействовать 1200 сотрудников МВД, территориальных ОВД республики, 40 работников частных охранных предприятий, 35 представителей казачества, 20 – добровольных народных дружин».

Александр Бердников обратил особое внимание на дополнительные меры по безопасности дорожного движения, а также проверке пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием детей.

Также на заседании рассмотрены вопросы распространения материалов террористической и экстремистской направленности. По результатам мониторинга сети Интернет сегодня проводятся проверки. В текущем году выявлено семь случаев распространения нацистской символики, 77 фактов размещения информационных материалов экстремистского содержания. По всем эпизодам проведена соответствующая работа, материалы направлены в прокуратуру для принятия соответствующих мер.

Владимир Попошев