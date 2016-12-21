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Учительница предстанет перед судом

Учительница, обвиняемая в гибели школьницы предстанет перед судом. Летом прошлого года группа новосибирских школьников находилась в турпоходе в Усть-Коксинском районе. При спуске с перевала вблизи озера «Славных девчат» с обрыва сорвалась 14-летняя девушка, которая от полученных повреждений скончалась на месте.

По версии следствия, смерть подростка наступила в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей руководителя группы Розы Тарасовой. Именно на учителя была возложена ответственность за жизнь и здоровье детей во время туристического похода.

В ходе расследования было допрошено более 70 свидетелей по делу. 60-летний педагог обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).