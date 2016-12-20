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В Акташе построили всесезонную туристическую базу на 70 мест

В этом году Улаганский район посетили более 100 тысяч отдыхающих, что в два раза больше чем в прошлом. Активное развитие турострасли в высокогорье поддерживается руководителем субъекта, районной властью. И бизнес быстро откликнулся. Предприниматели берут землю в аренду, строят объекты.

Из года в год все больше желающих отдохнуть в Горном Алтае. И если раньше маршрут туристов ограничивался Чемалом, или Телецким озером, то сейчас большой популярностью пользуются и высокогорные районы.

Акташ. Развилка на Кош-Агач и Улаган. Здесь нынче построили турбазу. Ее вместимость- 70 человек. Можно отдыхать и зимой, и летом. И тут же оздоровительный комплекс, который не может не понравиться отдыхающим.

Кроме самого бассейна есть турецкий хамам, финская сауна, русская баня. О пользе же фитобочек говорить, наверное, излишне.

А сама туристическая база построена предприятием "Расул". Туризм - одно из направлений их деятельности. Вот эти здания- из кедра. Комплекс заказали в Горно-Алтайске. Возводили коттеджи, оздоровительный комплекс местные строители. В строительстве было задействовано 20 человек. И здесь же в Акташе заказали мебель. Благо, есть столярные цеха, которые выпускают продукцию высокого качества. Обслуживают базу сейчас 22 сотрудника. Все они жители близлежащих сел.

Что же касается заполняемости базы. Уже сегодня на праздничные дни 85 процентов мест забронировано. Само предприятие намерено в следующем году построить на территории аил, к лету полностью завершить благоустройство. Здесь уверены, что круглогодичный отдых должен быть комфортным, а местные жители -обеспечены работой.

В целом в Улаганском районе около 30-ти предпринимателей заняты в сфере туризма. Местная власть активно их поддерживает. Все это ведет к созданию новых рабочих мест, стимулирует рост торговли, общественного питания. Только за уходящий год казна муниципалитета пополнилась на 2,5 миллиона рублей.

Ырысту Маркитанов