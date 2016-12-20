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Спортсмены Усть-Канского района стали победителя республиканского турнира по самбо

130 спортсменов из 6 районов РА. В Усть-Канском районе состоялся республиканский турнир по борьбе самбо среди юношей, посвященный памяти чемпиона СНГ, мастера спорта России Артура Яймина. Алтайский борец считается одним из знаменитых людей не только родного района, но и РА.

Артур Яймин - известный алтайский борец. С малых лет он ходил на тренировки, участвовал в соревнованиях и показывал отличные результаты. В 92-м году был признан лучшим спортсменом региона. После его смерти его соратники и коллеги приняли решение проводить соревнования памяти знаменитого самбиста.

На республиканский турнир по борьбе самбо съехались юноши с 2000-го-2004 годов рождения. В разных весовых категориях самбисты боролись за призовые места. В каждой схватке мальчишки показывали свой бойцовский характер и свое мастерство. Кто-то с легкостью одерживал победу над своими соперниками, а кому-то приходилось нелегко.

По итогам турнира 3 место заняла команда Онгудайского района, на втором Горно-Алтайск и победителями стали спортсмены Усть-Канского района. За волю к победе наградили Амата Енчинова, за лучшую технику Дениса Тюрумина, а лучшим тренером стал Алтайбек Угрюмов.

Марина Кулеева