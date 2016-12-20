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Республика Алтай и Москва подписали соглашение о сотрудничестве

"Москва-Алтай", укрепление связей и взаимные интересы. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава республики Александр Бердников подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В церемонии подписания протокола приняли участие заместитель Председателя Правительства РА, полномочный представитель Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая, министр экономического развития и туризма РА Светлана Буйдышева, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Алисов.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, МЭР г. МОСКВЫ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы разработали соглашение с Республикой Алтай, замечательный край с большим потенциалом, туристическим, экономическим. Хорошо, что мы подготовили новое соглашение, я думаю, что оно придаст новый импульс нашему сотрудничеству. Так что Александр Васильевич спасибо вам и вашей команде за проделанную работу, надеюсь, что нынешнее соглашение придаст мощный импульс нашему сотрудничеству.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мы прежнее соглашение подписывали 10 лет назад. За эти годы эффективные действенные результаты нашей совместной работы, особенно в сфере образования, лечения наших жителей Горного Алтая, в сфере туризма. И сегодняшнее соглашение даст новый толчок нашим отношениям во всех сферах».

В 2015 году товарооборот между организациями Москвы и Республики Алтай составил более 360 миллионов рублей. По мнению сторон, новое соглашение о сотрудничестве даст новый виток в отношениях двух регионов.

В соответствии с договором стороны сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также содействуют развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, промышленности, агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта. Регионы создают условия для установления и расширения торгово-экономических связей между предприятиями и компаниями, с целью поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Евгений Чесноченко