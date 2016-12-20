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Депутаты обсуждают проблемы НКО

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Этой теме был посвящен очередной Правительственный час. В РА из 513-ти НКО почти половина социально ориентированные. И если раньше их поддержка осуществлялась напрямую через профильное министерство, то сегодня конкурсный отбор проектов проходит через общественные организации на федеральном уровне. В результате - в 2016-ом году из 40 подавших заявку, грант получили только 3.

Профессиональные, политические, спортивные, религиозные, благотворительные и патриотические. В республике Алтай на сегодня зарегистрировано 513 некоммерческих организаций, из них - 230 социально ориентированные. И на основании соответствующего закона, в рамках, государственной программы, им оказывается финансовая поддержка. В первую очередь тем проектам, которые входят в список приоритетных направлений. Это профилактика сиротства, адаптация инвалидов, повышение качества жизни пожилых людей, развитие доп. образования и ряд других. И с каждым годом их число растет.

ВАЛЕНТИНА ТЮХТЕНЕВА, МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «Если в 2013 году в конкурсе принимали участие 55, то в 2015 году принимали участие 86. И, безусловно, в 2015 году были поддержаны, в том числе, и муниципальные общественные организации, которые нужно было смотивировать, чтобы они активнее уже принимали участие».

Активно принимают участие на сегодня - Горно-Алтайск, а также Чойский, Чемальский, Кош-Агачский, Усть-Канский, Улаганский, Онгудайский и Шебалинский районы. Общественные организации этих муниципалитетов участвуют в летней оздоровительной кампании детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. А в Майминском районе внедряется пилотный проект по передаче полномочий соц. обслуживания на дому. Таким образом, все чаще социально ориентированные НКО, становясь партнерами государства, вовлекаются в решение острых проблем.

АСКАР ТУЛЕБАЕВ, ДЕПУТАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Благодаря этой помощи в Улаганском районе открыли военно-патриотические клубы: в Акташе, Улагане и сейчас предполагаем дальше открывать эти клубы. Инициатива такая запущена, администрация района поддерживает, идет навстречу. Дети дают хорошие результаты, очень хорошие о них отзывы из вооруженных сил, в училищах учатся».

Финансовая поддержка со стороны правительства республики осталась на прежнем уровне, чего не скажешь о средствах из бюджета страны. До 2015 года поддержка НКО осуществлялась напрямую через мин.труд. Однако сегодня правила другие. Теперь конкурсный отбор проектов проводят общественные организации федерального уровня. В результате - число НКО, которые выдержали все условия конкурса, резко упало. Если в 13-ом году гранты получили 55 общественных объединений, то в 2015 - всего 11. А в этом году - из 40 заявок от республики, федеральный центр одобрил лишь 3. По итогам Правительственного часа депутаты выступили с инициативой ходатайствовать о возможности возвращения прежнего порядка отбора.

Олеся Овсянкина