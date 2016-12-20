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Открылась выставка работ Сергея Янсона

"Поэзия цвета". Под таким названием в Национальном театре открылась выставка картин, посвященная 90-летию со дня рождения живописца, портретиста и педагога Сергея Янсона. В трех залах выставлено порядка 200 работ мастера.

Люди, природа Горного Алтая, стали темами творчества Сергея Янсона. И поэтому его творческий путь тесно связан с историей изобразительного искусства нашего региона. 32 года он посвятил преподаванию рисования. В числе его талантливых учеников были Штанаков, Поздеев, Дыков и другие известные мастера. На открытии побывали родные, друзья, коллеги, ученики. Каждый поделился своими воспоминаниями о жизни и творчестве известного художника и педагога.

Сергей Янсон хорошо узнал Алтай. После окончания Московского художественно-графического училища был направлен в Горный Алтай, полюбил его, посвятил ему свое творчество. Был на вершинах Кара-Тюрека, писал с натуры легендарную Белуху, с истока до устья изучил красавицу Катунь. Все это стало содержанием его творчества, определило художественную индивидуальность и интерес к таким жанрам живописи как портрет, пейзаж и натюрморт.

ЗИНАИДА ЯНСОН, ВДОВА С.К.ЯНСОНА: «Он ездил каждое лето в горы на этюды, делал зарисовки. Работал над собой, чтобы эту тему раскрыть наиболее глубоко и тонко».

Выставка, а это порядка 200 картин, графических работ будет интересна всем. Помимо полотен здесь собраны фотографии и личные вещи художника. Прикоснуться к миру прекрасного через полотна Сергея Янсона можно в Национальном музее. Выставка будет работать до 19 февраля.

Владимир Виноградов